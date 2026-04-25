Sarri-Lazio, incontro dopo la Coppa Italia: il tecnico attento al futuro di 4 panchine di Serie A

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Del futuro di Sarri alla Lazio se ne riparlerà dopo il 13 maggio, quando non ci saranno altre tappe cruciali. I risultati spesso hanno il potere di cambiare prospettive. Va valutata la portata dell’esito della finale di Coppa Italia con l’Inter. Basta una finale per riavvicinare Lotito e Sarri o serve una vittoria per convincere entrambi ad andare avanti insieme? Sarri ha sempre detto che una Coppa "non può cambiare un’annata". Questa sicuramente no. Troppe difficoltà, troppi impedimenti, troppa distanza con il club, troppi strappi. Il tecnico ha un contratto, punta a difendere i milioni che gli ha riconosciuto Lotito.

Sa però che andare avanti senza un progetto chiaro, a sua immagine e somiglianza, è sconveniente. Vigilia sugli scenari da panchina di Fiorentina, Bologna, Atalanta e Napoli. A fine maggio sarà informato sull’esito dei controlli sui conti, determineranno la modalità di mercato: il rischio è il saldo zero, ossia cessioni per acquisti. A questo tema si lega anche il tema dei rinnovi. L’incontro tecnico-società potrebbe svolgersi appena lo scenario sarà chiaro. Lo riporta il Corriere dello Sport.