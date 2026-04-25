Parma-Pisa alle 15, ultima spiaggia per i nerazzurri: le formazioni ufficiali

Parma-Pisa alle 15, ultima spiaggia per i nerazzurri: le formazioni ufficialiFirenzeViola.it
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Oggi alle 14:30News
di Redazione FV

Alle 15 riparte la 34esima giornata di serie A dopo l'anticipo che ha visto la Cremonese soccombere a Napoli 4-0. A scendere in campo è la sfida salvezza Parma-Pisa. Se per gli uomini di Cuesta la pratica è di fatto chiusa e potrebbe festeggiare la matematica proprio oggi in casa, il Pisa a -10 da Cremonese e Lecce (che gioca stasera a Verona) lotta proprio per allontanare il più possibile la retrocessione matematica. Ecco le formazioni ufficiali: 

PARMA (3-5-2): Suzuki; Troilo, Circati, Ndiaye; Delprato, Bernabé, Keita, Nicolussi Caviglia, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All: Cuesta

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic. All: Hiljemark