La Roma batte 2-0 il Bologna e passa in solitaria al quinto posto
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La Roma vince 2-0 allo stadio Dall’Ara contro il Bologna. La squadra di Gian Piero Gasperini ha superato i felsinei, nel match del tardo pomeriggio, grazie alle reti di Malen (7’) ed El Ayanoui (47’). È quinto posto in solitaria per i giallorossi, che hanno almeno momentaneamente scavalcato il Como portandosi a quota 61 punti in classifica.
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