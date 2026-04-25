La Roma batte 2-0 il Bologna e passa in solitaria al quinto posto

La Roma batte 2-0 il Bologna e passa in solitaria al quinto posto FirenzeViola.it
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Oggi alle 19:58News
di Redazione FV

La Roma vince 2-0 allo stadio Dall’Ara contro il Bologna. La squadra di Gian Piero Gasperini ha superato i felsinei, nel match del tardo pomeriggio, grazie alle reti di Malen (7’) ed El Ayanoui (47’). È quinto posto in solitaria per i giallorossi, che hanno almeno momentaneamente scavalcato il Como portandosi a quota 61 punti in classifica.