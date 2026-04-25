Rocchi indagato: Procura generale sport chiede relazione a quella Figc
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(ANSA) - ROMA, 25 APR - Il capo della Procura generale dello Sport, Ugo Taucer, ha appena chiesto a Giuseppe Chine', responsabile della Procura della Federcalcio che archiviò gli atti trasmessi dall'Aia sulla vicenda per la quale oggi è stato indagato il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, una relazione immediata. Lo apprende ANSA da fonti Coni. (ANSA).
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