Pioli: "Sono arrivato promettendo mari e monti, ora il momento è difficile. Ne usciremo"

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha commentato a Dazn la sconfitta contro l'Inter a San Siro. Queste le sue dichiarazioni: "E' evidente che abbiamo lavorato bene di squadra prima del loro gol, nel secondo tempo hanno spinto di più e noi ci siamo abbassati troppo e quando lo fai contro squadre coosì è pericoloso. Non abbiamo avuto la forza per riprendere la partita".

Sul calendario difficile: "Il calendario è stato quello che è stato, noi ci abbiamo messo del nostro. Nelle prossime gare vogliamo dimostare di poter reagire. Avere una classifica così non è facile. Serve essere concentrati e determinati per le prossime gare e per uscire da questo momento. Non possiamo non cambiare la nostra situazione, ci dobbiamo risucire e ci riusciremo".

Uscire da questa situazione sarebbe un'impresa?: "Non sarà un'impresa, noi dobbiamo uscirne perché abbiamo le qualità per farlo. Dobbiamo resistere in un momento così negativo. Non ho mai avuto la sensazione di un gruppo che non ci crede. Per vincere però dobbiamo fare di più degli avversari. Ora non può esserci serenità ma dovremo mettere tutto ciò che abbiamo in campo contro il Lecce".

Momento più duro della carriera?: "Ne ho avuto di momenti difficili, questo lo è. Sono arrivato promettendo mari e monti, credo però in quello che faccio e ne usciremo".