Scamacca fa volare la Dea e fa un favore alla Fiorentina: Cagliari ko

Oggi alle 22:40
La doppietta di Gianluca Scamacca dà una spinta in classifica all'Atalanta che ha battuto per 2-1 un Cagliari vivace che era riuscito anche a pareggiare nel finale ma in fuorigioco. L'Atalanta va in vantaggio già dopo 11 minuti con Scamacca di tacco, al 75' Gaetano su suggerimento puntuale di Esposito pareggia. La gioia dei sardi dura poco perché all'81' ancora Scamacca segna mettendo a referto la doppietta personale. La partita resta viva fino al 90' ma alla fine i tre punti vanno ai nerazzurri. Resta complicata la situazione di classifica del Cagliari che resta a ridosso della zona retrocessione con 14 punti insieme al Parma, a +4 dal Pisa terzultimo.