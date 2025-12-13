Volley, la Savino del Bene vince ed è la prima finalista del mondiale per club
La Savino Del Bene Scandicci si spinge fin dove non era mai arrivata e si qualifica per la finale del Mondiale per club di pallavolo femminile. A San Paolo, in Brasile, la squadra toscana ha battuto nella prima semifinale le brasiliane del Dentil Praia Clube per 3 set a 0 (25-23, 26-24, 25-19). Top scorer dell'incontro l'opposto della nazionale italiana Ekaterina Antropova, con 20 punti. Alle 20.30 ora italiana la Prosecco DOC Imoco Conegliano sfiderà nella seconda semifinale le brasiliane dell'Osasco Sao Cristovao Saude, cercando di raggiungere Scandicci per un derby in finale. (ANSA)
