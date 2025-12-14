FirenzeViola Totoformazione, Vanoli tira dritto sul 3-5-2. Con un undici già annunciato

L’ora delle chiacchiere è finita. E anche da parecchio tempo. La chiamata col Verona suona un po’ come un’ultima spiaggia, anche se di questo non si parla, viste le successive 23 partite ancora tutte da giocare per la salvezza. L’appello, in questo senso, per la Fiorentina è più verso il proprio pubblico e per se stessa, dopo le innumerevoli figuracce accumulate finora. Lo scontro diretto con gli scaligeri è tutto questo, ultima contro penultima per una retrocessione da evitare a priori: al Franchi, calcio d’inizio ore 15, non sono ammessi errori.

Lo sa bene Paolo Vanoli che ha preparato una formazione praticamente già annunciata per tutti i quotidiani: sarà ancora 3-5-2, nonostante il cambio modulo di giovedì a gara in corso. Non ci sono dubbi sulle scelte, con De Gea che salvaguarderà la porta protetto da Pongracic, Pablo Mari e Ranieri. Dodo e Parisi sulle corsie, Mandragora e Sohm le mezzali. In cabina di regia molto probabilmente Nicolussi Caviglia (solo per il Corriere Fiorentino giocherebbe Fagioli), davanti il tandem Gudmundsson-Kean che tanto doveva far sognare, e che invece adesso è chiamato a portare fuori la Fiorentina dalle sabbie mobili, come fatto tre giorni fa in Conference.

Questa la probabile formazione della Fiorentina di oggi, secondo le principali testate giornalistiche:

La Gazzetta dello Sport (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean.

Corriere dello Sport (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean.

Tuttosport (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean.

Corriere Fiorentino (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean.

La Nazione (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean.

La Repubblica (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean.

FirenzeViola.it (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean.