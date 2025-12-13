Premier League: Salah torna in campo, il Liverpool batte il Brighton

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Dopo lo scontro con il tecnico del Liverpool Arne Slot, che aveva portato alla sua esclusione dai convocati contro l'Inter, Mohamed Salah è tornato in campo, salutato da una standing ovation del pubblico di Anfield. L'egiziano, partito dalla panchina, ha sostituito al 26' del primo tempo l'infortunato Joe Gomez in Liverpool-Brighton, partita valevole per il 16/o turno della Premier League. I Reds erano passati in vantaggio dopo soli 46' secondi di gioco con Hugo Ekitiké.

Lo stesso centravanti ha raddoppiato nel secondo tempo, colpendo di testa su un corner calciato da Salah e sigillando il 2-0 finale. Per l'egiziano è la 277/a partecipazione a un gol in Premier League con la maglia del Liverpool (89 assist, 188 reti): nessuno nella storia del campionato inglese ha fatto meglio di lui con una sola squadra. (ANSA).