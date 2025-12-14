Milan-Sassuolo apre la domenica di Serie A: le scelte ufficiali di Allegri e Grosso
Inizia la domenica di Serie A alle 12:30, col match dell'ora di pranzo in programma a San Siro. Si sfidano Milan e Sassuolo, che danno il via alla lunga giornata di partite con le seguenti formazioni ufficiali:
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Estupinan, Ricci, De Winter, Athekame, Odogu, Jashari. All. Allegri
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Cande; Thorstvedt, Matic, Kone; Volpato, Pinamonti, Fadera. A disposizione: Satalino, Zacchi, Doig, Cheddira, Moro, Coulibaly, Odenthal, Lipani, Vranckx, Iannoni, Laurienté, Pierini. All. Grosso
