Il Torino vince e Cairo promette: "Mercato? Se ci sono opportunità le coglieremo"

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, tira un sospiro di sollievo dopo la vittoria della squadra granata che a causa di tre ko di fila era impelagata nella zona a rischio della classifica: "Era molto importante vincere e l'abbiamo fatto. Sono molto contento, ho visto una squadra compatta e vogliosa. Inizialmente c'era anche un po' di tensione, è normale dopo tre sconfitte. Però poi li ho visti crescere mano mano e sono contento" dice ai media, tra cui tuttomercatoweb.

A gennaio ci saranno già dei rinforzi all'apertura?

"Vediamo, con Petrachi stiamo lavorando sotto traccia. Se ci sono opportunità, lo faremo. Non abbiamo nessun blocco di mercato, possiamo fare quel che vogliamo".

C'è un settore su cui state lavorando in particolare?

"Non voglio entrare in questo, c'è Gianluca che sta lavorando. Quando ha le idee chiare, mi fa delle proposte. Ora aspettiamo, siamo al 13 di dicembre e abbiamo ancora 2 partite molto importanti: per ora concentriamoci e molto sul Sassuolo, poi se ci sarà da aiutare la squadra e il mister molto volentieri".