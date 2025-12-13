Sarri: "Vincere in doppia inferiorità? Già fatto in Antella-Figline"

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - "Vincere in doppia inferiorità numerica? Mi era già successo in Antella-Figline, vincemmo in 8 contro 10". Così Maurizio Sarri, ai microfoni di Dazn, ha commentato il successo della sua Lazio sul Parma, ottenuta in 9 contro 11, ricordando una vecchia partita in cui allenava nelle categorie minori del calcio toscano. "E' una vittoria che ci può dare entusiasmo - ha detto Sarri - ma penso che i ragazzi convinzione l'abbiano trovata già da fine settembre.

Abbiamo vinto in doppia inferiorità ma se guardiamo la partita nel contesto la vittoria ci sta tutta". Per quanto riguarda le numerose assenze, tra squalifiche e infortuni, previste per il prossimo turno, l'allenatore biancoceleste ha risposto con una battuta: "Siamo abituati in questa stagione a questo tipo di situazione: se siamo in undici bene, altrimenti partiamo in dieci…". (ANSA).