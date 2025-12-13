Cuore Lazio, in nove vince di misura e lascia il Parma nei guai

Grande cuore della Lazio che chiude la gara in nove ma batte il Parma grazie al gol di Noslin all'84' ed una grande parata di Provedel su Estevez. Zaccagni al 42' commette un fallaccio e viene espulso lasciando i suoi in inferiorità numerica, lo segue negli spogliatoi anche Basic al 78'. Ma è nella difficoltà che la Lazio si esalta e trova il gol con Noslin, con il Parma che non riesce a sfondare il muro Provedel nonostante l'assalto finale e resta a quota 14, a +4 dal terzultimo posto occupato dal Pisa e a +8 dalla Fiorentina che deve ancora giocare.

Milan 31 (14 partite giocate)

Napoli 31 (14)

Inter 30 (14)

Roma 27 (14)

Bologna 25 (14)

Como 24 (14)

Juventus 23 (14)

Lazio 22 (15)

Sassuolo 20 (14)

Cremonese 20 (15)

Udinese 18 (14)

Torino 17 (15)

Atalanta 16 (14)

Lecce 16 (15)

Cagliari 14 (14)

Genoa 14 (14)

Parma 14 (15)

Pisa 10 (15)

Verona 9 (14)

Fiorentina 6 (14)