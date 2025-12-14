Fiorentina-Verona, i convocati di Vanoli: torna Fagioli, ancora out Gosens e Fazzini
Tramite i propri account social, la Fiorentina ha reso noto l'elenco dei convocati per la gara di oggi contro il Verona, in programma al Franchi alle ore 15 per la 15a giornata di campionato. Nella lista di Vanoli mancano ancora Fazzini e Gosens, non recuperati dai rispettivi infortuni che li costringono al forfait. Oltre a loro, fuori il lungodegente Lamptey, mentre rientra Fagioli dopo l'assenza di giovedì. Da segnalare il colore arancione sul post in questione (in calce), voluto dalla società viola per rimarcare come oggi la squadra di Vanoli scenda in campo col completo arancione, ossia la quarta maglia svelata poche settimane fa. Ecco il gruppo:
Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli.
Difensori: Comuzzo, Dodo, Fortini, Kouadio, Mari, Parisi, Pongracic, Ranieri, Viti.
Centrocampisti: Mandragora, Ndour, Nicolussi C., Richardson, Sohm, Fagioli.
Attaccanti: Dzeko, Gudmundsson, Kean, Kouame, Piccoli.
I convocati per Fiorentina-Hellas Verona💜⚜️ pic.twitter.com/nSDWSIXgLq— ACF Fiorentina (@acffiorentina) December 14, 2025
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati