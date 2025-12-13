Alle 20.45 la serie A prosegue con Atalanta-Cagliari: ecco le formazioni ufficiali
Alle 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo fischio d'inizio per Atalanta-Cagliari che chiude il programma del sabato del quindicesimo turno di serie A. L'Atalanta cerca riscatto dopo il passo falso a Verona anche per iniziare ad avvicinare la zona Europa, occupando ora solo la 13esima posizione con 16 punti, appena due di più del Cagliari quartultimo con il Genoa a +4 sul Pisa che ieri ha perso lo scontro diretto con il Lecce. Ecco le formazioni ufficiali messe in campo dai due tecnici:
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, de Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodriguez; Palestra; Adopo, Deiola, Folorunsho, Obert; S. Esposito, Borrelli. Allenatore: Fabio Pisacane
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati