Alle 20.45 la serie A prosegue con Atalanta-Cagliari: ecco le formazioni ufficiali

Alle 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo fischio d'inizio per Atalanta-Cagliari che chiude il programma del sabato del quindicesimo turno di serie A. L'Atalanta cerca riscatto dopo il passo falso a Verona anche per iniziare ad avvicinare la zona Europa, occupando ora solo la 13esima posizione con 16 punti, appena due di più del Cagliari quartultimo con il Genoa a +4 sul Pisa che ieri ha perso lo scontro diretto con il Lecce. Ecco le formazioni ufficiali messe in campo dai due tecnici:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, de Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodriguez; Palestra; Adopo, Deiola, Folorunsho, Obert; S. Esposito, Borrelli. Allenatore: Fabio Pisacane