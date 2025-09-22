Pioli o Sarri, chi sta peggio? Bonanni: "Le aspettative sul primo erano davvero altre"

Massimo Bonanni non sa chi sia in situazione peggiore, attualmente, tra Stefano Pioli e Maurizio Sarri. L'ex giocatore, oggi opinionista, attraverso i microfoni di TMW Radio ha detto la sua sul momento che attraversano i tecnici di Fiorentina e Lazio: "Non vorrei essere nei panni di entrambi. Pioli a livello ambientale non la vive benissimo la situazione, perché le aspettative erano altre. Per me lui sta subendo molto di più il discorso di una mancanza di risultati".