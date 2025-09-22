Serie A, si chiude la quarta giornata con Napoli-Pisa: le formazioni ufficiali
La quarta giornata di campionato si chiude stasera col match tra Napoli e Pisa. I campioni d'Italia scendono in campo dopo la netta vittoria sulla Fiorentina e la sconfitta in Champions League col Manchester City, contro i toscani di Gilardino che saranno proprio i prossimi avversari dei viola e che puntano dal 1' anche sul viola in prestito Nzola. Touré in permesso per la Nel Napoli forfait dell'ultima ora di Mazzocchi per un risentimento, neanche in panchina. Proprio il Pisa sarà il prossimo avversario della Fiorentina. Ecco le formazioni ufficiali:
Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Elmas, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte.
Pisa (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Bonfanti; Nzola, Moreo. Allenatore: Alberto Gilardino.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati