Serie A, si chiude la quarta giornata con Napoli-Pisa: le formazioni ufficiali

Serie A, si chiude la quarta giornata con Napoli-Pisa: le formazioni ufficialiFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 20:20News
di Redazione FV

La quarta giornata di campionato si chiude stasera col match tra Napoli e Pisa. I campioni d'Italia scendono in campo dopo la netta vittoria sulla Fiorentina e la sconfitta in Champions League col Manchester City, contro i toscani di Gilardino che saranno proprio i prossimi avversari dei viola e che puntano dal 1' anche sul viola in prestito Nzola. Touré in permesso per la Nel Napoli forfait dell'ultima ora di Mazzocchi per un risentimento, neanche in panchina. Proprio il Pisa sarà il prossimo avversario della Fiorentina. Ecco le formazioni ufficiali:

Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Elmas, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte.

Pisa (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Bonfanti; Nzola, Moreo. Allenatore: Alberto Gilardino.