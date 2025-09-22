Social
Niente riposo, subito in campo. La Fiorentina si allena già in vista del Pisa: le immagini
Subito in campo dopo la sconfitta contro il Como. La Fiorentina cambia i propri programmi iniziali e Stefano Pioli non concede il canonico giorno di riposo del post partita, la squadra si è riunita stamattina al Viola Park e ha svolto la prima seduta in vista del match contro il Pisa, ancora più delicato dopo la contestazione esplosa ieri sera al termine della ko interno contro gli uomini di Fabregas.
Ecco alcune immagini della sgambata odierna, pubblicate direttamente dai canali social della Fiorentina:
