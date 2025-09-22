Impallomeni scettico: "Pioli rischia, è in grande confusione. Ci sta mettendo il carico"

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore oggi opinionista Stefano Impallomeni ha rivolto lo sguardo anche sulla Fiorentina dopo la sconfitta casalinga col Como: "Vedo le prestazioni. Per me rischia Pioli, perché la Lazio vista nel derby ha prodotto uno sforzo importante, tra mille limiti. Forse è stata la miglior partita della Lazio di Sarri, dall'altra parte c'è sempre un punto interrogativo. Il Como ha evidenziato tutto il disagio della Viola. Ha tolto poi Mandragora e Fazzini, te lo puoi permettere ora? Per me è in grande confusione Pioli. Ci sta mettendo il carico lui".