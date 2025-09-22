Garbo predica calma: "La situazione viola non è piacevole, ma sta peggio la Lazio"

Daniele Garbo, noto giornalista intervenuto oggi in diretta su TMW Radio, ha preso la parola anche a proposito della Fiorentina dopo il ko interno contro il Como: "Ho letto le parole di Pradè, che dice che Pioli non si tocca, ma la situazione non è piacevole. Le prestazioni preoccupano, ma per me sta peggio la Lazio. Ha prodotto tanto nel derby, ma la sensazione è che ci si qualcosa che non va nello spogliatoio. Secondo me se a Genova le cose dovessero andare male, non sarei sorpreso se Sarri togliesse il disturbo".