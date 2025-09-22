Roma e un derby pieno di tafferugli. Controllo e sequestri in tutta la Capitale

Il Derby della Capitale non si è limitato al campo dell’Olimpico. Come riporta il Corriere della Sera, momenti di forte tensione si sono registrati al termine della sfida tra Lazio e Roma, con alcuni episodi sparsi per Roma che hanno rischiato di degenerare. Sul lungotevere Salvo d’Acquisto, all’incrocio con viale Tiziano, decine di tifosi giallorossi sono stati presi di mira da circa cinquanta ultrà laziali. Gli aggressori, appostati dopo il match, hanno atteso il deflusso dei romanisti provenienti da ponte Milvio, lanciando in alcuni casi sassi e facendo cadere scooter e moto su cui i tifosi tentavano di allontanarsi. Scene da guerriglia che, fortunatamente, non hanno provocato feriti ma hanno creato momenti di panico.

La giornata era iniziata con un altro allarme: nei pressi di piazza Mancini le forze dell’ordine avevano rinvenuto un arsenale nascosto, composto da spranghe e bastoni rinforzati con viti, trasformati in vere e proprie mazze ferrate, pronti per essere utilizzati negli scontri. Anche dopo la partita non sono mancati attimi di tensione. Il blocco stradale organizzato per consentire il deflusso dei tifosi biancocelesti verso ponte Milvio ha generato insulti e minacce tra le due fazioni. Alla riapertura del traffico, si è assistito a vere cacce all’uomo contro chi indossava colori giallorossi.