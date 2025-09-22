FirenzeViola
Esami in corso per Lamptey. L'esterno svolge accertamenti dopo l'infortunio di ieri
Accertamenti in corso per l'infortunio patito ieri da Tariq Lamptey. L'esterno destro della Fiorentina è partito titolare ieri pomeriggio al Franchi nel corso della gara col Como, poi persa dai viola 1-2. Alla prima apparizione da titolare, l'ex Brighton è stato costretto a uscire nel corso del primo tempo dopo esser cascato male a seguito di un colpo di testa.
Il problema alla gamba non gli ha consentito di proseguire nonostante il tentativo da parte del giocatore, che nella giornata di oggi ha cominciato a svolgere gli accertamenti del caso. Il club, così come Lamptey in primis, è in attesa del responso da cui si capiranno meglio le sue condizioni e i tempi di recupero.
