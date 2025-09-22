A breve la cerimonia del Pallone d'Oro. Dembelé il favorito su Yamal, ecco i candidati
Inizia tra pochi minuti nella splendida cornice del Théâtre du Châtelet di Parigi la cerimonia del Pallone d'Oro 2025, appuntamento illustre nel mondo del calcio che premia ogni anno il calciatore più forte del pianeta, incoronato a questo giro per la stagione 2024/25. Sono 30 i finalisti, tra i quali troviamo anche Lautaro Martinez e Denzel Dumfries dell'Inter e Scott McTominay del Napoli, oltre all'italiano - l'unico - Gianluigi Donnarumma del Manchester City. Ma la sensazione è che la spunterà uno tra Ousmane Dembelé (favorito per i bookmakers) e Lamine Yamal. Ecco tutti i nomi in lizza:
- Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid)
- Osumane Dembélé (Francia, PSG)
- Gianluigi Donnarumma (Italia, PSG/Manchester City)
- Désiré Doué (Francia, PSG)
- Denzel Dumfries (Olanda, Inter)
- Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund)
- Viktor Gyokeres (Svezia, Sporting CP/Arsenal)
- Erling Haaland (Norvegia, Manchester City)
- Achraf Hakimi (Marocco, PSG)
- Harry Kane (Inghilterra, Bayern Monaco)
- Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli/PSG)
- Robert Lewandowski (Polonia, Barcellona)
- Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool)
- Lautaro Martinez (Argentina, Inter)
- Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)
- Scott McTominay (Scozia, Napoli)
- Nuno Mendes (Portogallo, PSG)
- Joao Neves (Portogallo, PSG)
- Michael Olise (Francia, Bayern Monaco)
- Cole Palmer (Inghilterra, Chelsea)
- Pedri (Spagna, Barcellona)
- Raphinha (Brasile, Barcellona)
- Declan Rice (Inghilterra, Arsenal)
- Fabian Ruiz (Spagna, PSG)
- Mohamed Salah (Egitto, Liverpool)
- Virgil van Dijk (Olanda, Liverpool)
- Vinicius Jr (Brasile, Real Madrid)
- Florian Wirtz (Germania, Bayer Lekerkusen/Liverpool)
- Vitinha (Portogallo, PSG)
- Lamine Yamal (Spagna, Barcellona)
