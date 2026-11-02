Pioli: "L'Italia l'ho sfiorata. La Roma? Mi hanno chiamato tutti dopo il Milan"

Nel corso della sua lunga intervista a Sky Sport, Stefano Pioli ha parlato anche della Nazionale, visto che anche lui è stato accostato alla panchina dell'Italia prima del no visto l'accordo già preso con la Fiorentina: "L'ho sfiorata, non da moltissimo. Nella nostra carriera siamo figli di tutte le scelte che facciamo. Alcune vanno bene, altre no. Arabia? Non mi sono pentito di esserci andato. Volevo fare un'esperienza fuori dopo gli anni con il Milan. Hanno inciso anche l'aspetto economico e la possibilità di allenare Cristiano Ronaldo. Se non lo alleni non capisci quanto è grande. È un campione, ha l'ossessione per prepararsi per fare gol. È molto rispettoso".

La Roma l'ha chiamata? "Ci sono stati momenti in cui mi hanno chiamato tutti. Anche la Roma, ma mi era appena arrivato il contratto dell'Al Nassr e non potevo non rispettare la parola data".