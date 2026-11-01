Serie A, a breve in campo Juventus e Napoli: le formazioni ufficiali del match
Dopo la sfida tra Lecce e Genoa delle ore 18 prosegue il programma della domenica di Serie A. Alle 20:45 infatti ci sarà il fischio d'inizio di Juventus-Napoli, secondo big match di giornata dopo il derby di Milano vinto ieri sera per 3-1 dal Milan contro l'Inter. In tal senso, a pochi minuti dalla gara, sono state rese note le formazioni ufficiali, con le scelte rispettivamente di Spalletti e Allegri:
JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Kalulu, Lucumì, Bremer, Cabal; Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie; Alajbegovic, Woltemade, Kolo Muani. A disposizione: Pinsoglio, Neto, Gatti, Kelly, Zhegrova, Boga, Ekhator, Cambiaso, Rugani, Sarr. Allenatore: Spalletti.
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Rafa Marín, Olivera; McTominay, De Bruyne, Anguissa; Politano, Lucca, Lang. A disposizione: Contini, Spinelli, Gilmour, Rrahmani, Barido, Giovane, Vergara, Beukema, Milton Pereyra, Chiummariello, Melnyk, Teto. Allenatore: Allegri.
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