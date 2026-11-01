Serie A, Juventus-Napoli 2-0: Spalletti batte Allegri con le reti di Alajbegovic e Boga
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Si è da poco concluso il posticipo di Serie A tra Juventus e Napoli, con i bianconeri usciti vincenti dal big match della domenica grazie alle reti decisive segnata dal bosniaco Kerim Alajbegovic e da Jeremie Boga. La squadra di Spalletti così sale in classifica a quota 17 punti e torna alla vittoria dopo la brutta sconfitta infrasettimanale in casa del Genoa. Torna invece a perdere il Napoli di Allegri, fermo a quota 14 punti in classifica e sempre più distante dalle posizioni europee.
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