De Rossi: "Se avessi perso con la Fiorentina sarei stato in bilico. Ecco su cosa ho lavorato"

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa dopo la partita vintan dai suoi in casa del Lecce. Queste le sue dichiarazioni riportate da Tuttomercatoweb.com: "Abbiamo ancora tantissima fame, siamo a pari punti con squadre che fino a poco fa vedevamo lontanissime. Ho lavorato sulla testa dei giocatori e tatticamente, ma lo avevo fatto anche nelle prime cinque partite. Le teste dei giocatori del Genoa non vanno allenate, i giocatori hanno un grande cuore e non ci hanno mai abbandonato. Non abbiamo fatto nulla ancora ma sappiamo come si esce dai momenti difficili. Quando avevamo 1 punto in 5 partite i dati dicevano che non meritavamo quella classifica".

Chi ha acceso la scintilla? "I tifosi, li ringraziamo perché erano tantissimi. L’ha accesa il nostro stadio, dalle sabbie mobili ti tirano fuori i giocatori. Ho sempre avuto la sensazione di avere gente che ci credeva, poi se avessi perso con la Fiorentina e quelle dopo probabilmente mi avrebbero cacciato e sarebbe stato giusto".