Sassuolo, Esposito: "Piazza ideale per crescere: siamo forti e abbiamo potenzialità"

Sebastiano Esposito è diventato uno dei punti di riferimento del Sassuolo di Alberto Aquilani e intervistato nel Match Program del Sassuolo in vista della sfida di oggi alle 18.30 contro la Fiorentina, ha raccontato i motivi che lo hanno spinto a scegliere il club emiliano: "Il Sassuolo mi è sempre piaciuto, penso che questa sia per me una piazza ideale per crescere ed affermarmi, oltre che conquistare la Nazionale. Siamo una squadra forte, abbiamo potenzialità enormi e dobbiamo cercare di metterle in mostra. Il progetto spiegato da Palmieri e Aquilani mi ha convinto subito, sono nel posto in cui volevo essere".

Esposito ha poi parlato del rapporto speciale con i fratelli Francesco Pio, attaccante dell'Inter, e Salvatore, centrocampista della Sampdoria: "Abbiamo anche una sorella più grande e tra tutti abbiamo un legame inspiegabile, ci vediamo poco per il lavoro ma quando riusciamo c’è festa grande in casa nostra. Abbiamo il numero 94 per omaggiare il nostro rione, l’inizio del nostro percorso: quando torniamo a casa, d’estate, giochiamo nei campetti sotto casa e si crea competizione tra noi, sono ricordi bellissimi".