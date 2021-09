Il suo Milan ha vinto sullo Spezia al "Picco" ma la squadra non ha certo brillato e Stefano Pioli, al 90', ha polemizzato con le misure del campo: "Oggi era una partita che temevo, anche perché le dimensioni del campo non sono adatte, è più piccolo e non credo sia corretto perché dovrebbero essere tutti uguali i campi in Serie A".