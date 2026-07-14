Il Napoli guarda ancora in casa Fiorentina: oltre a Dodo, piace molto Fortini
C'è anche il Napoli sulle tracce di Niccolò Fortini. A renderlo noto è l'esperto di mercato Matteo Moretto, secondo cui i partenopei starebbero seriamente pensando al giovane esterno viola per rinforzare le proprie corsie, essendo un elemento gradito molto al tecnico Massimiliano Allegri ma anche al presidente Aurelio De Laurentiis, intento a ringiovanire la squadra che negli ultimi due anni è stata a disposizione di Antonio Conte.
Piacciono anche Favasuli e Dodo
I campani starebbero studiando la formula da proporre alla Fiorentina per imbastire una trattativa, non semplice essendo il classe 2006 in scadenza solo l'anno prossimo. Inoltre, aggiunge Moretto, al Napoli piace per la fascia destra anche Costantino Favasuli, di proprietà del Catanzaro ma sul quale i viola hanno mantenuto il 50% della futura rivendita. Sullo sfondo, anche se meno caldo, resta poi il nome di Dodo, in uscita da Firenze.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati