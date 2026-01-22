Sfuma Coppola in viola? L'ex Verona è vicino al prestito al Paris FC
FirenzeViola.it
Sembra andare verso la risoluzione il dilemma sul futuro di Diego Coppola, difensore a lungo accostato anche nelle ultime ore alla Fiorentina. Il noto esperto di mercato Matteo Moretto ha infatti riportato sul proprio profilo X di come il giocatore italiano, attualmente di proprietà del Brighton, sia vicino al prestito al Paris FC. Nelle ultime ore infatti ci sarebbero stati contatti positivi tra i due club, con l'intenzione da parte della dirigenza della squadra francese di superare la concorrenza.
Pubblicità
Primo Piano
Le più lette
Copertina
Lorenzo Di BenedettoFabbian darà tante opzioni ma il mercato deve ancora dire tanto. Servono due colpi per uscire definitivamente dall'incubo retrocessione. Kean preoccupa, il gol di Piccoli è stato più importante di quello che possa sembrare
Angelo GiorgettiCommisso, che occasione persa. I rimpianti della città e le colpe di chi non ha aiutato il presidente a capire Firenze. Ora attesa per Catherine. In campo la Fiorentina si rialza: Kean più forte, Piccoli più utile
Mario TeneraniI viola hanno onorato Rocco. Mai visti così quest'anno… Paratici sempre più al comando. Fabbian e Thorstved possono arrivare
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com