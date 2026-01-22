Sfuma Coppola in viola? L'ex Verona è vicino al prestito al Paris FC

Sembra andare verso la risoluzione il dilemma sul futuro di Diego Coppola, difensore a lungo accostato anche nelle ultime ore alla Fiorentina. Il noto esperto di mercato Matteo Moretto ha infatti riportato sul proprio profilo X di come il giocatore italiano, attualmente di proprietà del Brighton, sia vicino al prestito al Paris FC. Nelle ultime ore infatti ci sarebbero stati contatti positivi tra i due club, con l'intenzione da parte della dirigenza della squadra francese di superare la concorrenza.