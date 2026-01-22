Nicola Amoruso: "Vi spiego come si è ricompattata la Fiorentina"

L’ex attaccante tra le altre di Napoli e Juventus, Nicola Amoroso, si è così espresso a Tuttomercatoweb.com sulla crescita avuta dalla Fiorentina nelle ultime settimane: “La Viola sembrava una squadra morta e sepolta, è venuta fuori ricompattandosi con l'ambiente comunque facendo gruppo, cercando di tirare fuori le potenzialità. In estate si parlava di obiettivi importanti poi c'è stato invece un disastro generale. Ora si inizia a vedere qualcosa”.