Le parole di Bove al Watford: "Mandragora, Cataldi e Calafiori i miei amici nel calcio"

Edoardo Bove, ex centrocampista di Roma e Fiorentina, è pronto a tornare a giocare dopo quanto accadutogli proprio a Firenze la scorsa stagione con il problema al cuore accusato durante Fiorentina-Inter. La sua carriera ripartirà dalla Championship, seconda divisione del calcio inglese, dove Bove ha firmato con il Watford. Queste le sue prime dichiarazioni rilasciate in un post Instagram pubblicato dal club: "Penso che la mia miglior qualità sia quella del senso della posizione a centrocampo. Miglior allenatore e miglior giocatore avuto in carriera? In panchina il migliore che ho avuto è Jose Mourinho, mentre il miglior giocatore con cui ho condiviso lo spogliatoio è stato Dybala. Miglior stadio in cui ho giocato? San Siro.

Idolo? Non ne ho uno, tanti centrocampisti sicuramente. Se devo fare un nome però dico Pirlo. Miglior amico nel calcio? Ne ho tanti perché sono stati molto gentili con me lo scorso anno. Ti dico Cataldi, Calafiori e Mandragora".