Ufficiale Edin Dzeko è un nuovo calciatore dello Schalke 04: il comunicato viola

vedi letture

Edin Dzeko ha deciso di tornare in Germania, questa volta allo Schalke 04 in lotta per tornare in Bundesliga dopo 5 anni. Al momento il club tedesco si trova al primo posto con 4 punti di vantaggio sulla seconda, nonostante ciò l'attacco è il reparto più in difficoltà lo dimostrano le statistiche. Infatti la squadra di Gelsenkirchen ha uno degli attacchi meno prolifici del campionato e per rimediare hanno optato per il bosniaco là davanti.

A comunicarlo è stato anche la Fiorentina attraverso un comunicato ufficiale: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edin Dzeko all' F.C. Schalke 04".