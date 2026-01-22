FirenzeViola Esterni di talento e un centrocampo di quantità: ecco il Cagliari di Pisacane

Il Cagliari di Pisacane, seconda squadra più giovane della Serie A per media età, arriva al Franchi in fiducia dopo l'estenuante prova messa in campo contro la Juventus. Davanti a sè troverà una Fiorentina rinata dopo gli ottimi risultati delle ultime partite, tra cui il più esaltante al Dall'Ara contro l'ex tecnico viola, Vincenzo Italiano. La squadra sarda nell'ultima giornata si è rivelata una squadra solida difensivamente e anche leggermente fortunata, riuscendo a mantenere il vantaggio contro una Juventus dominante per tutto l'arco della partita.

Il muro dei rossoblù ha retto per merito particolare del suo portiere, Elia Caprile. L'ex Napoli, si è contraddistinto in tutto l'arco di questa stagione suscitando l'interesse di grandi club, come Inter e Milan, che lo stanno ancora monitorando in caso di addio di Sommer e Maignan. A dimostrare l'eccellente rendimento del portiere ci sono le statistiche dell'ultimo incontro, in cui il portiere ha messo a referto 5 parate con le quali ha evitato un xGOT di 0.63. In questa prova difensiva è stato aiutato dalla difesa a tre composta da: Zè Pedro (preferito al classe 2005 Juan Rodriguez), Yerry Mina e Luperto. Questi tre mastini sardi si sono sempre rivelati dei marcatori esemplari nella capacità di infastidire e disturbare il gioco dell'attaccante che gli si trova di fronte, in particolare Mina, che è ormai famoso nel nostro campionato per il suo continuo trash talking nei confronti di chiunque gli capiti a tiro.

Gli esterni di Pisacane insieme alla coppia di centravanti sono i reparti più talentuosi con calciatori come Palestra, Idrissi, Kilicsoy e Sebastiano Esposito. Partiamo dai due laterali: Marco Palestra è senza ombra di dubbio il pericolo principale per la Fiorentina. La sua falcata imponente ha permesso al calciatore in prestito dall'Atalanta di mettere in seria difficoltà i migliori in quel ruolo. Gosens, che sabato sarà il suo marcatore, dovrà prestare attenzione agli inserimenti dell'italiano, che una volta partito a campo aperto è semplicemente irrecuperabile. Nella fascia opposta è ballottaggio aperto tra Idrissi e Obert con lo slovacco in vantaggio per la sua indole difensiva, che può limitare lo straripante Dodo delle ultime uscite viola.

In attacco la coppia Kilicsoy-Esposito darà del filo da torcere all'asse Comuzzo-Pongracic, che saranno entrambi costretti alla marcatura a uomo per evitare che le due minacce rossoblù rimangano prive di uomo addosso. Questo duo offensivo, però, potrebbe non essere in campo al Franchi per l'inserimento di Borrelli, attaccante fisico arrivato in estate dal Brescia, che ha messo in difficoltà la viola già all'andata, grazie alla sua stazza.

Il reparto più acciaccato nella sfida contro la Fiorentina è il centrocampo, che sarà privo del capitano Deiola e dell'ex Folorunsho, che saranno rimpiazzati da Adopo, centrocampista di interdizione e contrasto, e Mazzitelli, autore della rete della vittoria contro la Juventus. Questi due mediani tipicamente abituati a intercettare e sporcare il gioco avversario saranno affiancati da Gaetano, uno dei calciatori più in ascesa in casa Cagliari, con due reti e tre assist. Ecco dunque i valori, le statistiche e gli interpreti a cui la viola dovrà stare attenta per portare a casa i 3 punti in uno scontro diretto fondamentale per uscire dalla zona rossa della classifica.