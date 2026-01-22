FirenzeViola Viola in prestito: Beltran e Amatucci i migliori. Bufera per Nzola. Il punto

Torna l'appuntamento con i giocatori viola in prestito a cura di FirenzeViola. Andiamo a scoprire uno per uno come si sono comportati finora nelle loro rispettive squadre, quali giocatori sono subentrati, quali invece hanno fatto ritorno alla Fiorentina e quali hanno cambiato squadra:

Lucas Beltran

La punta argentina, in prestito al Valencia, ha giocato 19 partite, di cui 11 da titolare, per un totale di 926 minuti. Dall'ultimo aggiornamento datato 2 dicembre sono arrivati anche dei gol: ben 3, di cui 2 in coppa e 1 in campionato.

Lorenzo Amatucci

Il giovane centrocampista italiano, in prestito al Las Palmas, nella seconda divisione spagnola, è stato impiegato per ben 1818 minuti spalmati su 21 presenze, tutte da titolare. Dall'ultimo aggiornamento il bottino è salito a tre assist, sempre a zero il numero di gol.

Riccardo Sottil

L'ala italiana, in prestito al Lecce, è stata impiegata per 734 minuti spalmati su 15 presenze, 9 da titolare. Per lui bottino ancora fermo a un gol e un assist.

Alessandro Bianco

Il centrocampista italiano, in prestito al Paok, in Grecia, ha giocato 14 partite, distribuite tra Europa League (5), campionato (5) e coppa di Grecia (4), per un totale di 722 minuti. Invariato il numero il gol: 2.

M'Bala Nzola

Sono 1072 i minuti giocati dall'attaccante angolano con la maglia del Pisa distribuiti su 17 presenze. Per lui sono sempre 3 i gol realizzati. Rispetto all'ultimo aggiornamento, però, l'attaccante classe 1996 si trova ora fuori rosa. Fatale l'errore dal dischetto contro il Como del 6 gennaio e le dure parole spese nei suoi confronti da mister Gilardino.

Nicolas Valentini

Dopo l’infortunio al bicipite femorale rimediato a metà agosto nella sfida di Coppa Italia contro il Cerignola, il difensore argentino in prestito al Verona è stato impegnato per 748 minuti, 12 le presenze. Dal suo rientro sono arrivate 8 partite da titolare e 4 panchine. Il giocatore si è nuovamente infortunato proprio nell'ultima giornata, nella sfida giocata contro la Cremonese.

Oliver Christensen

Rispetto all'ultimo aggiornamento di inizio dicembre il portiere danese ha terminato il prestito allo Sturm Graz, tornando alla Fiorentina come secondo portiere (visto il prestito di Martinelli alla Sampdoria). Nella sua esperienza in terra austriaca, il classe 1999 ha giocato 23 partite tra Europa League, campionato, coppa e qualificazioni di Champions League per un totale di 2037 minuti giocati, 30 gol subiti e 7 clean sheet.

Tommaso Martinelli

Il giovane portiere italiano, passato in prestito alla Sampdoria il 7 gennaio 2026, non ha ancora esordito con la maglia dei blucerchiati.

Antonin Barak

750 sono i minuti giocati dal trequartista ceco in 18 presenze alla Sampdoria in Serie B, di cui 6 da titolare. Dall'ultimo aggiornamento si è sbloccato il numero di gol e assist: uno per parte.

Gino Infantino

Il trequartista classe 2003, passato in prestito all'Argentinos Juniors il 3 gennaio 2026, ha giocato una sola partita venendo impiegato per 17 minuti. Ancora zero gol e assist per lui

Matias Moreno

Il difensore argentino, in prestito al Levante, in Spagna, ha giocato 14 partite per un totale di 1062 minuti. Per lui 12 partite da titolare. Ancora zero il conto dei gol e degli assist.

Maat Daniel Caprini

La giovane ala italiana, in prestito al Mantova in Serie B, ha giocato 556 minuti venendo impiegato 12 volte, di cui 6 da titolare. Per lui ancora zero gol e zero assist.

Lorenzo Lucchesi

Il giovane difensore italiano, in prestito al Monza in Serie B, ha giocato 15 partite, di cui 7 da titolare, venendo impiegato per 684 minuti. Per lui ancora zero gol e zero assist.

Jonas Harder

Il centrocampista italiano, in prestito al Padova in Serie B, ha giocato per 898 minuti spalmati su 18 presenze, di cui 9 da titolare. Ancora fermo a uno il conto dei gol.

Tommaso Vannucchi

Il giovane portiere italiano, in prestito al Pontedera in Serie C, ha giocato 9 partite, per un totale di 810 minuti, subendo 17 gol e collezionando un clean sheet.

Filippo Di Stefano

L'attaccante italiano, in prestito alla Carrarese in Serie B, ha giocato 9 partite di cui 2 da titolare per un totale di 315 minuti. Dall'ultimo aggiornamento il conto dei gol è salito a 2. Sempre fermo a uno il conto degli assist.

Tommaso Rubino

Il giovane trequartista italiano, anch'esso in prestito alla Carrarese, ha giocato 11 partite venendo impiegato per 285 minuti. Anche per lui il conto dei gol è salito a 2 dall'ultimo aggiornamento.

Alessio Ciraudo

Il giovane terzino italiano, in prestito al Grosseto in Serie D, ha giocato 21 partite, di cui 18 da titolare, per un totale di 1587 minuti. Per lui ancora zero gol e un assist.

Leonardo Baroncelli

Il difensore italiano classe 2005, in prestito al Gubbio in Serie C, ha giocato per 578 minuti spalmati su 10 presenze. Ancora a zero il conto dei gol e degli assist.

Mirko Elia

Il giovane difensore italiano, in prestito al Forlì in Serie C, ha giocato 23 partite, di cui 20 da titolare, per un totale di 1938 minuti. Dall'ultimo aggiornamento è salito a uno il conto degli assist. Ancora fermo a zero il numero dei gol.

Giulio Scuderi

Il giovane terzino italiano, in prestito all'Alcione Milano in Serie C, ha giocato 19 partite per un totale di 1540 minuti. Anche per lui è arrivato un assist dall'ultimo aggiornamento. Ancora fermo a zero il numero dei gol.

Lorenzo Romani

Il giovane difensore italiano, in prestito al Lecco in Serie C, è stato impiegato per 1395 minuti spalmati su 18 presenze, di cui 15 da titolare. Ancora zero gol e zero assist a referto per lui.

Carlo Mignani

Il giovane centrocampista italiano, in prestito al Follonica Gavorrano in Serie D, ha giocato 5 partite per un totale di 148 minuti. A inizio dicembre si assiste al suo passaggio in prestito (dal Follonica Gavorrano) al San Donato Tavernello, squadra di Serie D.

Jacopo Tarantino

La giovane punta italiana, in prestito al Pontedera in Serie C, ha giocato 6 partite per un totale di 171 minuti. Ancora zero gol e zero assist a referto per lui. Il giocatore è attualmente infortunato dal 3 gennaio 2026.

Mattia Ievoli

Il giovane centrocampista italiano, in prestito all'Ospitaletto Franciacorta in Serie C, ha giocato 17 partite per un totale di 873 minuti. Dall'ultimo aggiornamento è salito a due il conto degli assist. Ancora fermo a uno il numero dei gol.

Riccardo Spaggiari

Il giovane difensore italiano, in prestito all'Arzignano Valchiampo in Serie C, ha giocato 2 partite per un totale di 135 minuti. Dall'ultimo aggiornamento il giovane classe 2005 è stato costretto alla tribuna a causa di un problema fisico che lo sta tenendo ancora ai box.

Francesco Presta

Dopo la rottura del legamento crociato rimediata ad inizio aprile 2025, il giovane attaccante italiano è finalmente tornato in campo passando in prestito al Follonica Gavorrano in Serie D il 10 gennaio 2026: 2 le partite giocate, di cui una da titolare, per un totale di 102 minuti. Ancora zero gol e zero assist per lui.

Laerte Tognetti

Dopo l'esperienza al Grosseto della prima parte di stagione in cui aveva collezionato 2 presenze con 3 gol subiti, il giovane portiere italiano è passato anch'egli in prestito al Follonica Gavorrano in Serie D. La cessione è arrivata appena due giorni fa.

Dimo Krastev

Il giovane difensore bulgaro, dopo non aver mai esordito con la maglia di Siracusa in Serie C, ha fatto ritorno alla Fiorentina per poi essere nuovamente ceduto, questa volta a titolo definitivo, allo Spartak Varna, squadra che milita nella Părva liga, la massima serie del campionato bulgaro di calcio.