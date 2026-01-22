Dzeko allo Schalke: "Non vedo l'ora di giocare la prima partita alla Veltins-Arena"

Il centravanti bosniaco, Edin Dzeko, è un nuovo calciatore dello Schalke 04 ed è pronto a lottare con il club tedesco per ritornare in Bundesliga. Queste le parole del direttore sportivo del club di Gelsenkirchen, Youri Mulder sul sito ufficiale del club: "Dopo il nostro primo contatto, Edin ha subito chiarito quanto fosse desideroso di partire. Con Edin, stiamo portando un attaccante che ha giocato ai massimi livelli per tutta la sua carriera. Oltre alla sua esperienza da leader, la nostra squadra trarrà vantaggio dalle sue capacità di attaccante e di goleador. Ha dimostrato molto chiaramente quanto sia desideroso di una seconda parte di stagione di successo con noi durante le nostre conversazioni, e non vediamo l'ora di iniziare".

Alle quali seguono le parole del bosniaco: "Fin dal momento in cui c'è stato interesse, ho osservato attentamente lo Schalke e ho guardato diverse partite. I miei colloqui con il club, con l'allenatore Miron Muslic e, naturalmente, con Nikola Katic, tra gli altri, sono stati molto positivi. È impressionante vedere come la squadra si è sviluppata in questa stagione dopo anni difficili. Ora voglio dare tutto per avere successo insieme nella seconda metà del campionato. Non vedo l'ora di giocare la mia prima partita in casa in una VELTINS-Arena esaurita." Ecco le prime immagini di Edin Dzeko con il suo nuovo club: