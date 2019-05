PINAMONTI, Ranieri ci risolve le partite. Play Station...

Andrea Pinamonti, attaccante di proprietà dell'Inter quest'anno in prestito al Frosinone, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport mentre si trova in Polonia con l'Italia U20, ha parlato del compagno di Nazionale Luca Ranieri, difensore di proprietà della Fiorentina quest'anno in prestito al Foggia. Queste le sue parole: "È un giocatore forte ed è capace di risolverci tante partite in campo. Inoltre è il più forte di tutto il gruppo alla Play Station: prendiamo sempre squadre casuali in modo da evitare differenze enormi, ma lui è imbattibile e non perde mai".