PIN, Ai viola manca un regista. Italiano ha dato svolta

A commentare le notizie di giornata a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Celeste Pin.

Fiorentina, si muove il mercato. Serve uno come Luis Alberto?

"I giocatori bravi trovano sempre spazio. Se hai un giocatore di livello serve sempre. La Fiorentina manca di un regista, quindi se avessi dei soldi per fare un investimento farei questo. Ha giocato con più modulo quest'anno la squadra di Italiano, c'è tempo per individuare uno che serve in quel ruolo".

Un voto al lavoro di Italiano finora?

"Ha fatto bene lo stesso nonostante i risultati non siano quelli dell'anno scorso. Ha espresso alla fine delle ottime partite, vedi a San Siro. Ha fatto bene perché è stato coerente con quello che ha ha disposizione e ha dato una svolta a livello tattico. Ha cambiato in corsa e questo è un gesto di maturazione".