Pierpaolo Marino sul Napoli: "Mercato da 9 in pagella. È al pari delle squadre del nord"

L'ex direttore sportivo del Napoli Pierpaolo Marino ha rilasciato una lunga intervista a Il Mattino di Napoli in cui ha parlato del mercato e della condizione della formazione partenopea, prossima avversaria della Fiorentina in campionato. Questo un estratto delle sue parole: "Ormai si può dire che il Napoli è a tutti gli effetti al livello delle squadre del Nord come Milan, Juventus o Inter. La prova? Il comportamento avuto questa estate dopo lo scudetto appena conquistato. Sono andati a prendere calciatori forti, hanno seguito la strada tracciata da Conte per rinforzarsi nella maniera più giusta".

Quindi tutto perfetto?

"Peccato solo non sia arrivato Ndoye. Con lui sarebbe stata una campagna acquisti straordinaria. Ma al club va assolutamente dato un 9 in pagella per quanto fatto prima e dopo il mercato".