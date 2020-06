PIERGUIDI (Q2), Striscione Franchi non rispettoso di...

A poche ore dall'affissione di un lungo striscione ironico (GUARDA QUI LA FOTO) nei confronti dello stadio Artemio Franchi e del Sovrintendente Andrea Pessina (che da tempo porta avanti la battaglia contro l'abbattimento delle Curve e delle scale elicoidali dell'impianto in virtù della loro rilevanza storico-artistica) è arrivata anche la risposta del presidente del Q2 Michele Pierguidi, che tramite Facebook ha voluto far sapere il suo pensiero sull'argomento: "Io non sono un innamorato delle scale elicoidali e nemmeno un talebano del Franchi, penso che ci sia bisogno di un Nuovo Artemio Franchi al Campo di Marte, uno stadio comodo e bello come serve alla Fiorentina e all'altezza di Firenze. Credo che uno stadio non sia fatto per vedere quanto son belle come architettura le sue curve, che poi belle non sono, ma per andare a vedere delle belle partite, comodi, al coperto e vicino al campo in ogni settore. Ma ho profondo rispetto della mia città, della mia squadra e della nostra storia. Questo striscione ironico non ne tiene conto. E a me come fiorentino dispiace molto".

