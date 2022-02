PIATEK, Che numeri: ora viaggia ad una rete ogni 77'

L'impatto di Krzysztof Piatek sulla Fiorentina è evidente anche nei numeri. L'attaccante polacco, al quarto gol in Serie A contro l'Atalanta diventata sua vittima preferita, ha trovato il gol per due partite consecutive nei Big-5 campionati europei per la prima volta dal maggio 2020, quando vestiva la maglia dell'Hertha Berlino. Ma non è finita qui: Piatek a questo punto ha segnato in maglia viola un gol ogni 77 minuti in campo. Una media-gol spaventosa.