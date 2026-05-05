Per baby Beldenti non c'è solo la Fiorentina: la Serie A si muove per lui
La Serie A mette sotto la lente d'ingrandimento uno dei giovani talenti del calcio di Serie C che piace anche alla Fiorentina. Si tratta di Dennis Beldenti, difensore classe 2010 della Primavera dell'Union Brescia. Secondo quanto riportato da Il Giornale di Brescia il giovane centrale italiano infatti sarebbe finito sotto l'occhio del Parma. Per il centrale difensivo la società del presidente Giuseppe Pasini chiede una cifra intorno al milione di euro.
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