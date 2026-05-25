Inizia il domino delle panchine: Sarri sempre più vicino all'Atalanta

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Con la stretta della Lazio per arrivare a Rino Gattuso, comincia l'effetto domino delle pancine di Serie A: un'altra notizia della giornata la riporta Tuttomercatoweb.com, con l'Atalanta è pronta a formalizzare l'ingaggio di Maurizio Sarri con un triennale intorno ai 3 milioni di euro di stipendio. I nerazzurri quindi andranno a salutare Raffaele Palladino dopo i 59 punti conquistati in una stagione culminata con la qualificazione in Conference League.

Prima di mettere nero su bianco l'accordo, ovviamente, la Dea dovrà liberare lo stesso mister Palladino (che ha ancora un anno di contratto). Contestualmente, scrive Tuttomercatoweb, a prendere il posto di Sarri sulla panchina della Lazio sarà appunto Gennaro Gattuso: l'accordo fra il club biancoceleste e l'ex ct è oramai imminente, di fatto già raggiunto per quelle che saranno le basi di partenza. Il tutto, in attesa di possibili (e imminenti) novità per quanto riguarda anche altre panchine in via di definizione: da Milano, sponda rossonera, a Torino, passando per Firenze e Napoli.