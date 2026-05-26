Manchester City, ecco l'erede di Guardiola: Maresca ha firmato un triennale
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Sarà Enzo Maresca a sostituire Pep Guardiola sulla panchina del Manchester City. L'allenatore italiano si appresta a fare ritorno nel club dei Skyblues, un ambiente che conosce già alla perfezione per averci lavorato come collaboratore in passato. Fabrizio Romano ha svelato che Maresca ha già firmato un contratto triennale che lo legherà ai campioni dell'Etihad Stadium fino al giugno 2029, interrompendo dunque il lunghissimo contratto che già aveva con il Chelsea.
Il tecnico si è già messo al lavoro per pianificare le strategie del prossimo calciomercato estivo insieme alla dirigenza dei Citizens. Ormai si attende soltanto il comunicato ufficiale del club.
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