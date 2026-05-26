Napoli, incontro a Roma tra Italiano e De Laurentiis: fumata bianca vicina
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Il Napoli ha deciso di virare con forza su Vincenzo Italiano, ex allenatore della Fiorentina. Come riporta SportMediaset, Aurelio De Laurentiis sembra aver scelto quello che sarà il successore di Antonio Conte: il presidente azzurro sta incontrando a Roma il tecnico del Bologna, in procinto di lasciare i rossoblù. Al vertice sarebbero presenti anche il direttore sportivo Giovanni Manna e Fali Ramadani, agente che cura gli interessi di Italiano. Sul tavolo ci sarebbe un contratto fino al 2028 con opzione per prolungarlo fino al 2029: l'ingaggio proposto all'ex viola e Spezia sarebbe circa 3 milioni di euro netti a stagione. La fumata bianca è vicina.
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