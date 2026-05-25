Social La Fiorentina festeggia due campioni: compiono gli anni Passarella e Riganò

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Oggi il mondo viola festeggia due compleanni speciali: quelli di Christian Riganò e Daniel Passarella, due giocatori molto diversi tra loro ma entrati nel cuore dei tifosi della Fiorentina. Riganò, nato il 25 maggio 1974, è stato il simbolo della rinascita viola nei primi anni Duemila. Arrivato a Firenze nel 2002, in piena Serie C2, trascinò la squadra con i suoi gol nelle risalite consecutive verso il grande calcio. Con la maglia viola disputò 97 partite ufficiali segnando 57 reti tra il 2002 e il 2005, diventando un idolo della curva Fiesole grazie al suo spirito combattivo e al suo straordinario fiuto del gol. Memorabile la stagione 2002-03 con 30 reti in campionato e quella successiva in Serie B chiusa con 23 gol.

Passarella, invece (25 maggio 1953, Chacabuco, Argentina), rappresenta una delle più grandi leggende difensive mai passate da Firenze. Il “Caudillo”, campione del mondo con l’Argentina nel 1978, giocò nella Fiorentina dal 1982 al 1986 collezionando 139 presenze e 35 gol complessivi, numeri incredibili per un difensore. In Serie A mise insieme 109 gare e 26 reti, con il record personale di 11 gol nella stagione 1985-86. Leadership, carisma e abilità sui calci piazzati lo hanno reso uno dei giocatori più amati della storia viola. Questi gli auguri social della Fiorentina.