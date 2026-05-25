FirenzeViola Finali Primavera, stasera al Viola Park c'è Parma-Cesena, Fiorentina spettatrice interessata

vedi letture

Seconda semifinale di Serie A Primavera: ancora una volta al Viola Park, che stasera farà da cornice a Parma-Cesena, sfida tra emiliani e romagnoli per prendersi un posto in finale e sfidare la Fiorentina padrona di casa giovedì sera. Il Cesena ha eliminato la scorsa settimana l'Inter e in campionato ha conquistato un punto in meno rispetto al Parma, che ha concluso al primo posto (pari merito con la Fiorentina) la regular season. Sfida in programma alle ore 20.30, diretta su Sportitalia, allo stadio Davide Astori, nel quartier generale dei viola, spettatori interessati di serata.