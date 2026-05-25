Chi sostituirà Allegri? Per TMW in lista ci sono Palladino, Italiano e Iraola

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Il Milan ha esonerato in blocco Massimiliano Allegri ed è già partito il toto-allenatore su chi sostituirà il tecnico che ha fallito la qualificazione in Champions, tenuto conto che assieme a lui sono stati mandati via anche tutti i dirigenti. TMW fa il punto su chi potrebbe sostituire Allegri Antonio Conte non è uno di quelli da considerare per il futuro del Diavolo e questo non perché non sia ritenuto all'altezza, ma semplicemente per la filosofia in cui crede la società.

L'obiettivo è infatti quello di puntare su un profilo di un allenatore giovane. Per questo la testata fa i nomi di Vincenzo Italiano e Raffaele Palladino, due tecnici che hanno entrambi un modo moderno di interpretare il calcio, però non sono da scartare neanche Xavi, con cui Ibrahimovic ha giocato, Andoni Iraola, che con il Borunemouth ha stregato mezza Europa, e Marco Silva, ancora incerto per quanto concerne la sua permanenza al Fulham.