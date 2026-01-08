Pellegrini e la discussione con Sozza nel tunnel: "Non era rigore quello?"

Sono state tante le polemiche emerse ieri sera nel corso della partita disputata allo Stadio Olimpico tra Lazio e Fiorentina. Dal canto suo, il club bianco-celeste ha scelto di proseguire con la sua linea comunicativa di forte critica di fronte all'operato degli arbitri nei propri confronti. Questo volta però le critiche non si sono fermate solo alla società, ma hanno visto protagonista anche il campo di gioco, o meglio, il tunnel dell'Olimpico, precisamente durante l'intervallo della partita Lazio-Fiorentina. Appena prima di rientrare in campo per il secondo tempo, Luca Pellegrini, terzino sinistro della Lazio, è stato infatti pizzicato dalle telecamere e dai microfoni di DAZN, durante un scambio di opinioni con l'arbitro del match, Simone Sozza. Tema della discussione è stato il potenziale rigore del primo tempo che ha visto la trattenuta di Pongracic ai danni di Mario Gila, intervento non fischiato da Sozza, con decisione non corretta neppure dopo il check al VAR. Il dialogo vede inizialmente protagonista Gila, intento a spiegare all'arbitro le proprie ragioni in merito all'episodio.

Queste le sue parole: "È chiarissimo". In quel momento subentra Pellegrini, che in dialetto romanesco fa un invito agli arbitri: "Fermateve (fermatevi, ndr)". Pronta la risposta di Sozza: "Fermatevi voi…". Poi la replica del terzino bianco-celeste: "Imbarazzante". Al che il direttore di gara avverte: "Non esagerate…". Pellegrini però in conclusione risponde con una domanda, retorica dal suo punto di vista: "Ah non era rigore quello?".